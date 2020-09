“Hanno tenuto segreto il Covid”, David e Victoria Beckham avrebbero contratto il virus (Di martedì 8 settembre 2020) David e Victoria Beckham hanno combattuto segretamente contro il Coronavirus dopo averlo scoperto negli Stati Uniti. Anche diversi parenti e membri del loro staff personale avrebbero contratto il Covid, così come fa sapere in esclusiva il The Sun. David e Victoria Beckham avrebbero contratto il Covid Ieri sera una fonte ha svelato:“È stato uno scenario... L'articolo “Hanno tenuto segreto il Covid”, David e Victoria Beckham avrebbero contratto il virus proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

GiovanniToti : Oggi in #Liguria abbiamo 95 nuovi positivi #Covid, di cui 45 proprio in Asl5, legati a un evento che si è tenuto ne… - Rosapeli1 : RT @Franco32656300: @PoliticaPerJedi @MattPatresi Anche limite mio. Al comizio di Salvini c'erano più poliziotti che pubblico poliziotti ch… - blogtivvu : “Hanno tenuto segreto il Covid”, David e Victoria Beckham avrebbero contratto il virus ??? ????? Ti raccontiamo tutt… - Noovyis : (“Victoria e David Beckham hanno avuto il Covid, lei era terrorizzata ma hanno tenuto il segreto”) Playhitmusic - - FQMagazineit : “Victoria e David Beckham hanno avuto il Covid, lei era terrorizzata ma hanno tenuto il segreto” -

Ultime Notizie dalla rete : “Hanno tenuto Coronavirus, 5 milioni di casi nel mondo. L’Oms: «La strada è ancora lunga» Corriere della Sera