Ha accusato i gay di essere la causa del Covid: il patriarca ortodosso Filaret positivo al coronavirus (Di martedì 8 settembre 2020) La pena del contrappasso: il patriarca ortodosso Filaret, che accusò gli omosessuali di essere responsabili della pandemia di coronavirus, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha riferito in una nota ... Leggi su globalist

Globalist.it

Il patriarca ortodosso Filaret, che accusò gli omosessuali di essere responsabili della pandemia di coronavirus, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha riferito in una nota diffusa online la chiesa d ...