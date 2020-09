Gravina su Zaniolo: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo” (Di martedì 8 settembre 2020) Tantissimi i messaggi di affetto per Nicolò Zaniolo dopo il brutto infortunio di ieri sera. Tra i tanti ci ha tenuto a farsi sentire vicino al centrocampista della Roma anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Questo il suo messaggio: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo. Oltre ad avere un indiscutibile talento Zaniolo ha dimostrato nella sua giovane carriera di avere una grande forza d’animo – ha dichiarato il presidente federale -. Sono certo che tornerà presto a vestire la maglia della Nazionale, regalandosi e regalando a tutti i tifosi italiani tante soddisfazioni”. Foto: Twitter Roma. L'articolo Gravina su Zaniolo: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo” proviene da ... Leggi su alfredopedulla

