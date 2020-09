Grassani: «La Roma (per Zaniolo) potrebbe essere il primo club a denunciare Fifa o Uefa» (Di martedì 8 settembre 2020) Mattia Grassani, avvocato di diritto sportivo (che cura spesso anche gli interessi del Napoli) ha detto la sua – a Radio Kiss Kiss Napoli – in merito all’infortunio al crociato di Zaniolo in Nazionale. Grassani ha detto che la Roma potrebbe essere il primo club a fare causa alla Uefa o alla Fifa. Grassani ha ricordato alcuni infortuni di giocatori in Nazionale: Milik, Florenzi. Aggiungeremmo Gigi Riva che subì entrambi i gravissimi infortuni con la maglia della Nazionale. Ma era un’altra epoca. Oggi, dice Grassani, «è bene porsi il problema di come un club possa essere risarcito non solo a livello ... Leggi su ilnapolista

Grassani Roma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Grassani Roma