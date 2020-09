GP Mugello, Binotto: “Speriamo di fare meglio di ciò che abbiamo realizzato nelle ultime due gare” (Di martedì 8 settembre 2020) Formula 1, il team principal della Ferrari parla in vista del GP del Mugello: “È una pista bellissima, molto impegnativa, con curve ad altissima velocità”. In occasione della videoconferenza per presentare gli eventi che circonderanno il GP del Mugello, Mattia Binotto ha parlato del momento della Ferrari e delle prossima gara, che per la Rossa ha evidentemente un significato particolare anche per i mille Gran Premi del Cavallino nella F1. Binotto in vista del GP al Mugello: “Speriamo di fare meglio di ciò che abbiamo realizzato nelle ultime due gare” “Quanto la pista del Mugello può cambiare gli equilibri? Direi ... Leggi su newsmondo

