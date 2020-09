Governo, siamo a metà mandato, ma è cambiato qualcosa? (Di martedì 8 settembre 2020) Anche se il prossimo 20-21 settembre saremo chiamati alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari – un bel diversivo per i tempi che corrono, una trappola giuridico-istituzionale atta solo a dividere per ravvivare una discussione inutile sulla “casta” politica – in quell’occasione 18 milioni e mezzo di elettori voteranno per il Governo di sette regioni – Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia – e 5,7 milioni di loro sceglieranno i sindaci di 962 comuni. … Continua L'articolo Governo, siamo a metà mandato, ma è cambiato qualcosa? proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

SusannaCeccardi : ?? Francesco Ferrari, sindaco di Piombino. “Siamo stati abbandonati e lasciati soli dal governo centrale durante la… - pietroraffa : A che punto siamo con l'abolizione dei Decreti Sicurezza voluti da Salvini? Sono passati 368 giorni dall'insediam… - ilariafontana5s : 13 anni dal primo #vday siamo al governo del nostro Paese. - planetpaul65 : RT @pietroraffa: A che punto siamo con l'abolizione dei Decreti Sicurezza voluti da Salvini? Sono passati 368 giorni dall'insediamento de… - Bieberlarryh28 : RT @CaraNelleVigne: Che voglia di creare una comune dove siamo solo donne e facciamo quel cazzo che ci pare, dove facciamo un’eccezione sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo siamo Governo, siamo a metà mandato, ma è cambiato qualcosa? Il Manifesto Zingaretti: “Il Sì al referendum? Non lascio il campo all’antipolitica”

“Il Sì del Pd al referendum? Non lascio il campo all’antipolitica”: lo ha dichiarato nella serata di martedì 8 settembre il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti al programma di Giovann ...

Cdp allo sprint con Zurigo per riprendersi Borsa spa

Il governo si stringe su Borsa Spa. Fonti vicine al dossier hanno raccontato a MF-Milano Finanza che Cdp, nel proseguire "la proficua collaborazione avviata con Euronext nel dossier Mts, è fortemente ...

“Il Sì del Pd al referendum? Non lascio il campo all’antipolitica”: lo ha dichiarato nella serata di martedì 8 settembre il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti al programma di Giovann ...Il governo si stringe su Borsa Spa. Fonti vicine al dossier hanno raccontato a MF-Milano Finanza che Cdp, nel proseguire "la proficua collaborazione avviata con Euronext nel dossier Mts, è fortemente ...