"Governo immorale". Caos scuole? Per Sallusti è tutto pensato: la mossa sporca di Conte e compagni (Di martedì 8 settembre 2020) Il Governo è nel Caos. Il 14 settembre le scuole riapriranno e ancora nessuno sa come barcamenarsi nella disorganizzazione che distingue il ministero dell'Istruzione. "Come faranno - si chiede tra gli altri anche Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica, il programma di Rete Quattro condotto da Nicola Porro - nei prossimi giorni le famiglie ad organizzarsi in questo Caos per le riaperture delle scuole? Sono passati 7 mesi e questo è immorale!". Ma per tutto c'è una ragione. Secondo il direttore del Giornale Giuseppe Conte e compagni tengono alta la tensione "perché sanno che ... Leggi su liberoquotidiano

È ormai un dato ufficiale: il debito pubblico italiano ha toccato i 41 mila Euro per ogni contribuente. Quello che non dicono, e ai più è sconosciuto, è con che risorse lo Stato sta pagando il reddito ...

Pakistan, bloccate cinque app di appuntamenti ritenute "immorali"

Si tratta di Tinder e Grindr, oltre a Tagged, Skout e SayHi. Le autorità locali hanno deciso di bloccarle in quanto sarebbero veicolo di contenuti ritenuti non consoni alle regole di un Paese in cui l ...

