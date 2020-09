Golf, Dustin Johnson trionfa nel Tour Championship: montepremi da 15 milioni (Di martedì 8 settembre 2020) Dustin Johnson si prende il jackpot da 15 milioni grazie al successo nel Tour Championship di Golf, ultimo atto dei play-off del PGA Tour 2019-2020. Sul percorso dell’East Lake CC, Johnson, numero uno al mondo, è partito con un bonus di -10, contro il -8 di Rahm, chiudendo con un -21 complessivo: 3 colpi dietro di lui i connazionali Justin Thomas e Xander Schauffele. Solo quarto invece Jon Rahm. “Ci sono andato vicino tante volte e adesso posso finalmente festeggiare questa impresa. Non e’ stato facile imporsi e sono davvero orgoglioso di essere il nuovo campione”, ha detto il vincitore. Leggi su sportface

sportface2016 : Vittoria di Dustin #Johnson nel #TourChampionship - cusferraragolf : FedEx Cup, la festa di Dustin Johnson: suoi i 15 milioni di dollari - alfredo_ferdi : RT @Gazzetta_it: #FedEx Cup, la festa di Dustin #Johnson: suoi i 15 milioni di dollari #golf #PgaTour - Gazzetta_it : #FedEx Cup, la festa di Dustin #Johnson: suoi i 15 milioni di dollari #golf #PgaTour - eitbkirolak : ??#Golf ??? Dustin Johnson conquista su primera FedEx Cup; Jon Rahm termina cuarto -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Dustin

La Gazzetta dello Sport

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Lo statunitense Dustin Johnson è il nuovo padrone del golf mondiale. Dopo aver recentemente conquistato la prima posizione nell’ordine di merito, il 36enne della Carolina del Sud ha letteralmente domi ...