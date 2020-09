Gli insegnanti “bocciano” i test sierologici: lo ha fatto solo un docente su 4 (Di martedì 8 settembre 2020) È scaduto ieri il termine per far eseguire i test a insegnanti e personale scolastico. Con le prenotazioni già effettuate, non si raggiungerà nemmeno la soglia del 50% tra gli aventi diritto. Gli insegnanti sembrano aver emesso la loro prima sentenza, ancor prima di iniziare il nuovo anno scolastico. A poco meno di una settimana … L'articolo Gli insegnanti “bocciano” i test sierologici: lo ha fatto solo un docente su 4 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : In tutta Europa (e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dove governa la Lega) la Scuola è già ripartita o r… - TizianaFerrario : Ecco una gran bella lettera di una mamma al giovane figlio che a 25 anni ha scelto di diventare insegnante lasciand… - TizianaFerrario : Agli studenti la mascherina si impone come forma di rispetto x se stessi,x i propri compagni e x gli insegnanti.C'è… - Viridea : Facciamo un #RETWEEET perchè ci crediamo tanto e speriamo che ci credano anche le/gli #insegnanti che in questi gio… - saggerisate : @Oriana_Mati Anni di Fininvest hanno prodotto questa popolazione. Chi dice che la TV non è importante non ha capito… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli insegnanti Scuola, le graduatorie pazze per portare gli insegnanti in cattedra la Repubblica Scuola, Conte a Lega: “Superate le maggiori criticità, ho fiducia nella ministra Azzolina”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blinda ancora una volta la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il premier, atterrato a Beirut, dove andrà a visitare l'area portuale in cui è avvenuta u ...

È morta a 61 anni la professoressa Maria Elena Giusti

Insegnava all’Università di Firenze ed era malata da tempo. I funerali si svolgeranno martedì 8 settembre a Eglio, suo paese natale MOLAZZANA. Si svolgeranno martedì 8 settembre a Eglio, suo paese nat ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blinda ancora una volta la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il premier, atterrato a Beirut, dove andrà a visitare l'area portuale in cui è avvenuta u ...Insegnava all’Università di Firenze ed era malata da tempo. I funerali si svolgeranno martedì 8 settembre a Eglio, suo paese natale MOLAZZANA. Si svolgeranno martedì 8 settembre a Eglio, suo paese nat ...