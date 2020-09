Giugliano, Salvini attacca De Luca: Bomba tossica nel campo rom ma il Governatore tace (Di martedì 8 settembre 2020) “Ci risiamo. Bomba tossica al campo rom di Giugliano in Campania, con rifiuti in fiamme e aria irrespirabile, nell’indifferenza di Comune, Regione e Viminale. Il Governatore De Luca tace, ma dovrebbe trattare tutti i cittadini campani con la stessa attenzione amorevole dedicata ai suoi numerosi autisti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo i roghi che ieri hanno interessato la città. Venerdì Salvini sarà in Campania ed è previsto un comizio a Napoli alle 18. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

