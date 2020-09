Giugliano, assalto armato al portavalori: banditi in fuga (Di martedì 8 settembre 2020) Giugliano. Colpo al portavalori nei pressi dell’Auchan di Giugliano, bandati in fuga. La notizia è di pochissimi minuti fa di una rapina al blindato. Alcuni criminali hanno assaltato il furgone che procedeva nei pressi del centro commerciale di Giugliano. Al momento non è ancora stato quantificato il bottino. Sul posto sono giunti i carabinieri della … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano assalto Giugliano, assalto alla stazione di servizio: arrestati 2 rapinatori. Incastrati dalle telecamere Teleclubitalia.it Colpo all’Auchan di Giugliano, banditi assaltano portavalori

Stamattina alcuni banditi hanno assaltato un portavalori che stava attraversando le strade dell'Auchan di Giugliano. I criminali sarebbero entrati in azione mentre il ...

