Giugliano, assalto armato al portavalori: banditi in fuga con 15mila euro (Di martedì 8 settembre 2020) Giugliano. Colpo al portavalori nei pressi dell’Auchan di Giugliano, bandati in fuga. La notizia è di pochissimi minuti fa di una rapina al blindato. Alcuni criminali hanno assaltato il furgone che procedeva nei pressi del centro commerciale di Giugliano. Giugliano, assalto armato al portavalori: banditi in fuga Il bottino raccolto dai malviventi ammonta a circa … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano assalto Giugliano, assalto armato al portavalori: banditi in fuga con 15mila euro Teleclubitalia.it Meno tamponi e boom di contagi, oggi 218 nuovi positivi in Campania

L’anno scolastico in Campania inizierà il prossimo 24 settembre. Il posticipo rispetto alla data del 14 è stato annunciato dal governatore, Vincenzo De Luca. “La Campania approva oggi il rinvio dell’a ...

Colpo all’Auchan di Giugliano, banditi assaltano portavalori

Stamattina alcuni banditi hanno assaltato un portavalori che stava attraversando le strade dell'Auchan di Giugliano. I criminali sarebbero entrati in azione mentre il ...

L’anno scolastico in Campania inizierà il prossimo 24 settembre. Il posticipo rispetto alla data del 14 è stato annunciato dal governatore, Vincenzo De Luca. “La Campania approva oggi il rinvio dell’a ...Stamattina alcuni banditi hanno assaltato un portavalori che stava attraversando le strade dell'Auchan di Giugliano. I criminali sarebbero entrati in azione mentre il ...