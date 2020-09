“Giardini e Paesaggi Aperti”: perché la cura dell’ambiente ci salverà dalla crisi climatica (Di martedì 8 settembre 2020) Evento Giardini & Paesaggi Aperti 2020. Dagli ‘orti saraceni’ di Tricarico in Basilicata dove si coltivano essenze alimentari dimenticate, a quelli urbani che in tante città italiane hanno recuperato terreni degradati e li hanno fatti diventare luoghi di agricoltura e apicoltura di comunità. Giardini italiani da visitare adesso sfoglia la gallery Dai parchi storici, che si stanno trasformando in rifugi per le città sottoposte al martellamento del clima che cambia, ai ‘giardini della pioggia’ che servono per ... Leggi su iodonna

