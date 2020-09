Gianni Brera: l’8 settembre 1919 nasceva la firma per eccellenza del giornalismo sportivo (Di martedì 8 settembre 2020) È stato un innovatore, un genio nel suo campo, un rivoluzionario capace di coniare termini che sono entrati a far parte del gergo calcistico e che ancora oggi addetti ai lavori e appassionati utilizzano comunemente. Gianni Brera è stato indubbiamente il giornalista sportivo per eccellenza, punto di riferimento per un’intera categoria che continua a lavorare e a scrivere sui suoi insegnamenti. Giovanni Luigi Brera (questo il suo nome all’anagrafe) nacque l’8 settembre 1919 a San Zenone al Po (provincia di Pavia), e ben presto sarebbe diventato la firma più autorevole e brillante dello sport italiano. Amava scrivere i suoi appunti con lettere grandi e, quando andava allo stadio per seguire le partite durante le ... Leggi su sport.periodicodaily

