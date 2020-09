Gianfranco Rosi: "La mia guerra in Siria è durata tre anni. Provo amore per chi ho incontrato" (Di martedì 8 settembre 2020) La guerra in Siria, la vita che c’è stata e c’è ancora, i suoi effetti, la disperazione e le sofferenze di quella gente visti e raccontati da Gianfranco Rosi. Il regista 56enne nato ad Asmara, ma da sempre in Italia, l’ha raccontata con la sua inconfondibile sensibilità e precisione documentaristica in “Notturno”, quarto film italiano in concorso qui alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in programma fino a sabato prossimo. Dopo aver vinto un Leone d’oro proprio qui Venezia con Sacro GRA nel 2013 e poi nel 2016 l’Orso d’Oro a Berlino per Fuocoammare, il regista documenta un fronte caldo e insanguinato da guerre e terrorismo.“Questo film - ci spiega - non riesco a raccontarlo, ... Leggi su huffingtonpost

