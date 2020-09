Giamaica, elezioni al minimo storico: vincono la paura del Covid e il disgusto per la politica (Di martedì 8 settembre 2020) Le elezioni tenute in Giamaica giovedì 3 settembre, dove si affrontavano il premier uscente Andrew Holness del Jlp (Jamaica Labour Party) e il candidato del partito di opposizione Pnp (People’s National Party), hanno toccato il minimo storico delle presenze: 37%. Hanno prevalso il disgusto per la politica e la paura del contagio. Il programma di Holness, fin dal suo precedente mandato, verte su lavoro e tasse: 250.000 impieghi promessi – meno di centomila concretizzati – e un’aliquota agevolata di imposta sui redditi inferiori ai 10.000 dollari annui. Un riconoscimento dovuto a categorie quali infermieri e insegnanti che pur con 8000 dollari di reddito subivano in passato le stesse aliquote dei ceti benestanti. La strategia sanitaria, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nei giorni scorsi il partito JLP (Jamaica Labour Party) del primo ministro Andrew Holness ha raggiunto una vittoria schiacciante alle elezioni legislative giamaicane ottenendo 49 seggi sui 63 della Ca ...

Nei giorni scorsi il partito JLP (Jamaica Labour Party) del primo ministro Andrew Holness ha raggiunto una vittoria schiacciante alle elezioni legislative giamaicane ottenendo 49 seggi sui 63 della Ca ...