Ghost Whisperer, la foto della bambina nella sigla usata per il festival sull'eros in Italia: è polemica (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'immagine della bambina vestita di api dei titoli di testa di Ghost Whisperer è stata utilizzata da un festival dell'eros a Verona per scopi promozionali e l'illustratrice Maggie Taylor si è arrabbiata. Maggie Taylor denuncia su Facebook Il festival della Bellezza di Verona: l'artista ha saputo che gli organizzatori stanno usando sui poster i suoi lavori, compresa l'immagine della bambina vestita di api che compariva nella sigla della serie Ghost Whisperer. Maggie Taylor è un'illustratrice che lavora sulle immagini digitali: originaria di ... Leggi su movieplayer

Maggie Taylor è un'illustratrice che lavora sulle immagini digitali: originaria di Cleveland, ha esposto i suoi lavori nelle maggiori gallerie americane ed europee. Oggi l'artista ha denunciato un fat ...

