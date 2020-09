Gervinho, l’addio al Parma è più vicino: contatti con due club italiani (Di martedì 8 settembre 2020) Il suo arrivo è stato accolto come il grande colpo da parte del Parma, appena risalito in Serie A dopo il baratro del fallimento. Gervinho ci ha messo poco a deliziare i tifosi emiliani con le sue prodezze a tutto gas. In due anni l'attaccante ivoriano ha dato un contributo notevole alla causa, come certificato dalle 18 marcature in 61 presenze. Tuttavia le strade del giocatore e del club ducale potrebbero dividersi.caption id="attachment 939205" align="alignnone" width="594" Gervinho in azione con Filippo Romagna del Sassuolo (Getty Images)/captionTENTAZIONESecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il Parma sarebbe stato contattato da due società italiane: Atalanta e Inter. Bergamaschi e milanesi avrebbero pensato all'ex Roma come rinforzo per il reparto avanzato. Al momento ... Leggi su itasportpress

