Georgia-Macedonia, le formazioni ufficiali: l'azzurro Elmas in campo dall'inizio (Di martedì 8 settembre 2020) E' già in campo la Macedonia che affronta la Georgia, per la sfida di Nations League di Lega C gruppo 2. In campo dal primo minuto anche l'azzurro Elif Elmas, cosi come l'ex giocatore del Napoli Goran Pandev. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : Nations League: Georgia-Macedonia 1-0, Armenia-Estonia 0-0 LIVE. In serata quattro big match assoluti: La stagione… - sportface2016 : #GeorgiaMacedonia | Le formazioni ufficiali #UEFANationsLeague - zazoomblog : Formazioni ufficiali Georgia-Macedonia del Nord Nations League 2020 - #Formazioni #ufficiali -