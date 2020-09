Genoa, Perin scrive a Zaniolo: “So cosa stai passando, siamo tutti con te” (Di martedì 8 settembre 2020) “Per quanto sia vasta l’oscurità, dobbiamo procurarci noi la nostra luce. So cosa stai passando, spero che questa frase possa aiutarti come ha aiutato me. Resisti, siamo tutti con te”. Questo il messaggio affidato da Mattia Perin all’Ansa nei confronti dello sfortunatissimo Nicolò Zaniolo, che proprio come il portiere del Genoa ha rimediato l’infortunio a un crociato a pochi mesi di distanza dalla rottura dell’altro. Leggi su sportface

