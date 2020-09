Gary Neville: “Il Manchester United acquista giocatori per disperazione” (Di martedì 8 settembre 2020) Gary Neville ha rilasciato alcune pungenti dichiarazioni sul Manchester United, squadra che ha rappresentato per molti anni e di cui è stato un’apprezzabile icona. Di seguito le parole dell’ex difensore a Sportsmail, relative alle carenze dirigenziali interne ai Red Devils: “Come tutti gli altri hanno avuto tre mesi di ferie a causa del Coronavirus, quindi non penso che dovrebbe essere il caso che non avessero le risorse o il tempo per fare le cose. Il Chelsea ha fatto i suoi affari, il Manchester City ha fatto tre o quattro colpi. Non credo che il problema sia il tempismo. È solo un aspetto riguardante lo United: ogni volta che ha scelto un giocatore negli ultimi quattro, cinque, sei anni sembrava che fosse un po’ disperato. Pensano di poter ... Leggi su sportface

