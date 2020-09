Furti d'auto, c'è un nuovo 'caso': diminuiscono per i privati ma aumentano per i noleggi (Di martedì 8 settembre 2020) C'è un nuovo fenomeno che sta avvenendo nel mondo delle auto e che riguarda i loro Furti: mentre il numero complessivo delle auto rubate è in calo, aumenta invece,dell'11 per cento, quello delle ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

ItaliaStarMagaz : Auto a noleggio, il business dei furti - HDmotori : Furti auto, ai ladri piacciono quelle a noleggio: +11% nel 2019 - ilmessaggeroit : Furti auto, nel mirino dei ladri quelle del noleggio a breve termine: +11%. Rubate 5 al giorno, danno da... - ClubAlfaIt : Furti di auto in #Noleggio a breve termine: 1.800 in un anno #NotizieAuto - dinoadduci : Furti d'auto - Il rent-a-car nel mirino dei ladri -