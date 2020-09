Frase choc dalla famiglia delle bestie su Willy: "Era solo un immigrato" (Di martedì 8 settembre 2020) Valentina Dardari La Frase choc pronunciata dai familiari dei quattro picchiatori. Dei testimoni hanno riferito quanto udito ai militari “In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario". Questa la Frase choc pronunciata da uno o più familiari dei quattro picchiatori che hanno ucciso a colpi di calci e pugni Willy Monteiro Duarte, il ragazzo 21enne originario di Capo Verde, isola situata in un arcipelago al largo della costa occidentale dell'Africa. A udire queste terribili parole sarebbero stati alcuni testimoni che hanno poi riferito ai militari. La Frase sarebbe stata pronunciata in caserma. Una volta fermati infatti, il gruppetto è stato trasferito in caserma, dove è poi stato raggiunto da ... Leggi su ilgiornale

"I subumani che hanno ucciso a calci e pugni #WillyMonteiroDuarte devono marcire in galera. Fine. Questo bisognerebbe leggere in giro, solo questo. Invece è partito l'assalto al corpo del ragazzo, anc ...

