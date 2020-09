Francia-Croazia, Lovren protagonista a sorpresa: che gol per l’1-0 (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) Allo Stade de France, in occasione di Francia-Croazia di Nations League 2020/21, la scena se la prende Dejan Lovren, autore del gol dell’1-0 con un gesto tecnico da fantasista. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore centrale ex Liverpool attualmente in forza allo Zenit si è liberato di Hernandez e col mancino ha scagliato un missile alle spalle di Lloris che non può far altro che toccare la sfera. Leggi su sportface

