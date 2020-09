Francia-Croazia, Griezmann in gol: azione spettacolare per l’1-1 (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) La Francia pareggia i conti allo Stade de France contro la Croazia nel match della seconda giornata di Nations League. Dopo il grande gol di Lovren per l’1-0, c’è la risposta dei transalpini con una grande azione sull’asse Kanté-Martial-Griezmann. Proprio l’attaccante del Barcellona è l’autore del gol del pareggio al termine di una manovra spettacolare tutta in verticale. Leggi su sportface

