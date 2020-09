Francesco Rutelli, presidente dell’Anica: «Difendiamo la bellezza e la forza della sala» (Di martedì 8 settembre 2020) Non c’è decennio in cui il cinema non è dato per spacciato. È successo con l’avvento della televisione, con l’home video, con le piattaforme digitali e pure con l’on demand. Eppure la sala resiste e, specie in tempi di Covid, dimostra di essere ancora l’esperienza unica alla quale il pubblico non vedeva l’ora di ritornare. Ce lo dicono i dati: dal 19 agosto al 7 settembre 2020, sono 1 milione e 300mila gli spettatori che, complice l’uscita di film particolarmente appetibili per il grande pubblico come Tenet e After 2, hanno scelto di riassaporare il piacere di andare al cinema e di gustarsi un film alla vecchia maniera, come è sempre stato. A confermarlo è anche Francesco Rutelli, presidente dell’Anica, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali che ha visto recentemente l’adesione di un broadcaster importante come Viacom e di piattaforme come TimVision, Chili e Netflix: «In un momento in cui gli stadi e i teatri sono chiusi e i concerti non si possono fare se non per pochi intimi, il fatto che la sala sia vissuta come un luogo sicuro da parte del pubblico, pur con una perdita del 79% delle presenze rispetto al 2019, è un segno di vitalità e di serietà». Leggi su vanityfair

