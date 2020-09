Foto porno su WhatsApp "È una violenza sessuale" (Di martedì 8 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Respinto il ricorso di un 32enne indagato per aver inviato messaggi ''allusivi e sessualmente espliciti'' ad una minorenne Inviare Foto o, più in generale, contenuti hard su WhatsApp a minori È un reato passibile di denuncia per violenza sessuale. Così ha deciso la terza sezione penale della Cassazione, con una sentenza depositata quest'oggi in cui ha respinto il ricorso della difesa di un 32enne, indagato per aver inviato una serie di messaggi WhatsApp "allusivi e sessualmente espliciti" a una ragazza minorenne, assieme a una Foto hard e alla richiesta di ricevere un'immagine dello stesso genere da lei "sotto la minaccia di pubblicare la chat" su un altro social e pagine hot. I fatti Il tribunale del Riesame di Milano ... Leggi su ilgiornale

