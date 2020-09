FOTO | Colleferro, nella città è il giorno della rabbia: “Fanno i grossi coi ragazzini” (Di martedì 8 settembre 2020) COLLEFERRO (Roma) – A Colleferro oggi è giorno di mercato. Il via vai tra le bancarelle di fiori non si arresta: sono tutti lì per portare poi una rosa bianca, un ciclamino, una margherita a Willy Monteiro Duarte. Tra piazza Italia e largo Oberdan, a due passi dal Comune, proprio dietro alla caserma dei Carabinieri, dove il 21enne di Paliano è stato pestato di botte fino alla morte nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, padri e madri di famiglia, anziani, ragazze e giovani si stringono in suo ricordo, con parole di rabbia, sconcerto e lacrime. Leggi su dire

