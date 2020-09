Forse che sì, forse che no (Di martedì 8 settembre 2020) Tentenna, cincischia, ci gira attorno. Giuseppe Conte davanti a una platea che fatica ad applaudirlo se non per dovere di cortesia fa il suo esordio alla Festa dell’Unità. A Modena fa caldo, il premier del rinvio ad oltranza si chiede candidamente “perché ci contestate di non risolvere i dossier?”, dà la colpa ai giornalisti se si parla di rimpasto e se ciclicamente accreditano rapporti gelidi fra lui e Nicola Zingaretti, in particolar modo sul Mes, senza tuttavia concedergli un millimetro: “Una domanda al Mes al giorno leva il medico di torno - ha provato a ironizzare - Il mio atteggiamento è laico. Elaboriamo i progetti del Recovery plan, poi valutiamo flussi di cassa e decidiamo di conseguenza. Ora non mi sento di dire sì o no”. Ma, assicura, “se ci servirà andremo in Parlamento e proporrò una ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Forse che Forse che sì, forse che no L'HuffPost Rebibbia, boss di Cosa Nostra stacca con un morso un dito a un agente: 'Forse se lo è mangiato'

Cronaca - Un gesto per il quale ora gli è stata notificata una nuova misura cautelare per i reati di lesioni aggravate, lesioni gravissime e resistenza, come riferisce Il Messaggero . L'uomo, 60 anni, ...

“Il Recovery Fund può dare la spinta decisiva all’Europa. Ma servono riforme”

La cancelliera tedesca Angela Merkel saluta il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al summit di Bruxelles sul Recovery Fund Photo by Thierry Monasse/ Un provvedimento di portata rivoluzion ...

