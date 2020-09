Formazioni ufficiali Svezia-Italia, qualificazioni Europei Under 21 (Di martedì 8 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Svezia-Italia, match valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21 che si svolgeranno nel 2021. Alle ore 18:30 di martedì 8 settembre gli uomini di Paolo Nicolato affrontano l’ostica compagine svedese. Nell’ultima uscita amichevole del 3 settembre contro la Slovenia, l’Italia si è imposta per 2-1. Sportface.it vi terrà compagnia questa sera con tutti gli approfondimenti, highlights e gol degli azzurrini. Ecco le Formazioni ufficiali: Svezia – in attesa Italia – in attesa Leggi su sportface

zazoomblog : Formazioni ufficiali Georgia-Macedonia del Nord Nations League 2020 - #Formazioni #ufficiali - laziopress : - pasqualinipatri : -