Formazioni ufficiali Francia-Croazia, Nations League 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Francia-Croazia, match valevole per la fase a gironi della Nations League 2020. Il calcio d’inizio allo Stade de France è fissato per le ore 20:45. I transalpini vogliono confermarsi al comando della classifica del gruppo 3 nonostante la notizia della positività di Mbappè. Partita che si preannuncia equilibrata. Sportface.it vi terrà compagnia questa sera con tutti gli approfondimenti, highlights, gol e classifiche della competizione. Ecco le Formazioni ufficiali: Francia – in attesa Croazia – in attesa Leggi su sportface

sportli26181512 : Svezia Under 21-Italia Under 21, le formazioni ufficiali: Cutrone capitano, c'è Pellegrini: Svezia Under 21 (4-4-2)… - cmdotcom : Segui #SveziaItalia #Under21 LIVE su - sportface2016 : #SveziaItalia | Le formazioni ufficiali #U21EURO - internewsit : Svezia-Italia Under-21, le formazioni ufficiali: riposa Esposito - - sportface2016 : #GeorgiaMacedonia | Le formazioni ufficiali #UEFANationsLeague -