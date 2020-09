Formazioni ufficiali Armenia-Estonia, Nations League 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Armenia-Estonia, match valevole per la fase a gironi della Nations League 2020. I padroni di casa provengono dal ko per 2-1 contro la Macedonia del Nord, mentre la compagine estone ha ceduto di misura alla Georgia il 5 settembre. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Sportface.it vi terrà compagnia questa sera con tutti gli approfondimenti, highlights, gol e classifiche della competizione. Ecco le Formazioni ufficiali: Armenia – in attesa Estonia – in attesa Leggi su sportface

