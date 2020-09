Foggia: il casco da pompiere sulla bara di Ciro Campagna, volontario 19enne investito mentre spegneva un incendio Camera ardente in municipio (Di martedì 8 settembre 2020) Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: La Puglia si stringe intorno alla famiglia di Ciro Campagna, il diciannovenne volontario della Protezione Civile morto in un tragico incidente mentre aiutava i Vigili del fuoco a spegnere un incendio. La Camera ardente è stata allestita al Comune di Foggia. Ciro Campagna aveva 19 anni. Alcuni giorni fa era impegnato, da volontario dell’Era, nello spegnimento di un incendio. Zona dell’autostrada in territorio di Candela. investito, è morto. (foto: diffusa da Michele Emiliano) L'articolo Foggia: il casco da pompiere ... Leggi su noinotizie

È stata aperta pochi minuti fa nel Comune di Foggia la camera ardente per Ciro Campagna, il 19enne volontario della protezione civile morto lo scorso 2 settembre dopo essere stato investito, il 29 ago ...

