Foden e Greenwood, spunta il VIDEO con la telefonata alla ragazza: “Ci fate entrare in hotel? Secondo te per fare cosa?” (Di martedì 8 settembre 2020) Si arricchisce di nuovi scenari la vicenda legata ai due calciatori della Nazionale inglese, Foden e Greenwood, mandati a casa dal ct Southgate per aver invitato due ragazze nell’hotel in cui alloggiava la squadra violando così le norme anti-covid. Una ‘ragazzata’, ovviamente, che potrebbe portare qualche conseguenza in termini di contatti con l’esterno in un periodo in cui i calciatori sono super controllati e devono attenersi a determinate regole. Sui social, intanto, è spuntato il VIDEO della telefonata dei due calciatori ad una delle ragazze. Si prova a pianificare la serata. Lei, con un’amica, avrebbe chiesto di entrare in hotel, ma non saprebbe come. I calciatori non fanno ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Inghilterra | #Foden e #Greenwood portano due ragazze in albergo e violano la bolla - SkySport : Inghilterra, Greenwood e Foden allontanati dal ritiro: hanno violato norme anti-Covid - CalcioWeb : #Foden e #Greenwood, spunta il VIDEO con la telefonata alla ragazza: 'Ci fate entrare in hotel? Secondo te per fare… - CorriereQ : Inghilterra, in albergo in Islanda con due ragazze: espulsi dalla Nazionale Foden e Greenwood - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Inghilterra | #Foden e #Greenwood portano due ragazze in albergo e violano la bolla -