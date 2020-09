Fluoruro al posto del litio: così la batteria allo stato solido di Toyota e Panasonic rivoluzionerà le auto elettriche (Di martedì 8 settembre 2020) 1000 km con una sola ricarica entro il 2025. Fantascienza? No, la promessa concreta di Toyota per il suo veicolo del futuro con batteria allo stato solido, sviluppata assieme a Panasonic. Un traguardo ambizioso, tenendo presente che mancano appena 5 anni. Se si concretizzerà davvero in un prodotto industriale di massa, la nuova batteria potrebbe consentire di superare uno degli attuali limiti che più frenano la diffusione delle auto elettriche: la soglia psicologica dell’autonomia, che innesca nei consumatori la paura di restare a piedi, lontani da qualsiasi colonnina di ricarica. Una paura che, con un’autonomia di 1000 km, non avrebbe più senso. Ovviamente per ... Leggi su ilfattoquotidiano

