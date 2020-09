Five di Umbrella Academy ci insegna il potere che abbiamo di cambiare la storia (Di martedì 8 settembre 2020) Penso che in questo momento il mondo si divida esattamente in due tipi di persone: quelle che sfrutterebbero volentieri il potere di Five per tornare indietro nel tempo e rivivere le vacanze estive all’infinito e quelle che, invece, lo userebbero senza indugi per saltare in avanti e chiudere questo 2020 in anticipo. C’è anche una terza categoria, popolata dalle persone che tornerebbero in zero secondi dall’ex, ma di loro ci occuperemo più avanti, perché come ci insegna il membro più giovane (o più vecchio?) dell’Umbrella Academy, il punto non è mai in quale momento storico ci troviamo, ma le azioni che scegliamo di compiere mentre lo attraversiamo. Leggi su vanityfair

