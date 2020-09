Fiumicino, riaprono gli uffici comunali: ecco tutte le info e gli orari (Di martedì 8 settembre 2020) “Dal 14 settembre riaprono regolarmente gli uffici comunali, sia della sede centrale sia di quella di Palidoro”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. “Con una novità – spiega -: da adesso anche l’ufficio di Palidoro sarà aperto il sabato per le carte di identità che comunque, lo ricordiamo, restano prorogate fino al 31 dicembre nei casi in cui non servono per i viaggi all’estero”. “In questi mesi di chiusura forzata – prosegue il vicesindaco – abbiamo adeguato i locali per renderli più sicuri sia per il nostro personale, sia per le cittadine e i cittadini che vengono per le loro necessità”. “Una nuova organizzazione del lavoro – conclude Di Genesio Pagliuca – per la quale ringrazio tutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

