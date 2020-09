Fitch taglia le stime del Pil italiano. Istat: Paese in ripresa (Di martedì 8 settembre 2020) Il nuovo aggiornamento di Fitch sul Pil italiano: contrazione del 10 per cento nel 2020. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo aggiornamento di Fitch sul Pil italiano. L’agenzia di rating ha previsto nel 2020 una contrazione del 10% con un rimbalzo intorno al 5% nel 2021. Dati che non sono condivisi dal ministro Gualtieri che in audizione al Senato ha ricordato come nel terzo trimestre ci sarà un rimbalzo del Pil. Nel quarto “dipenderà dall’andamento dei contagi. E’ giusto mantenere una prudenza per l’emergenza del Covid. La nostra valutazione resta comunque positiva e fiduciosa“. Istat: “Prosegue la ripresa del Paese” I dati di Fitch non sono condivisi ... Leggi su newsmondo

