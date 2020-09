Fiorentina: visite mediche per Giacomo Bonaventura (Di martedì 8 settembre 2020) Giacomo Bonaventura è pronto per una nuova avventura. Dopo il dolorosissimo addio per fine contratto al Milan, il centrocampista è pronto a ripartire dalla Fiorentina alla corte di Beppe Iachini. L'... Leggi su globalist

marcoconterio : ?? ?? Domani le visite mediche e la firma su un biennale con la #Fiorentina per Giacomo Bonaventura. @TuttoMercatoWeb - TuttoMercatoWeb : ?? #Fiorentina, visite mediche per #Bonaventura, poi firma fino al 2022 ?? @marcoconterio - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, è fatta per #Bonaventura - SchiroTheBabe : RT @PBPcalcio: Visite in corso: #Bonaventura alla #Fiorentina ??? #DealDone - Lady_Radio : Jack Bonaventura è arrivato a Firenze per le visite mediche: il giocatore è prossimo alla firma con la Fiorentina ??… -