Fiorentina, visite mediche in corso per Bonaventura (Di martedì 8 settembre 2020) Giacomo Bonaventura è vicino a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina: il centrocampista sta effettuando le visite mediche Giacomo Bonaventura, svincolatosi dal Milan, sta effettuando le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo riporta Sky Sport. Il centrocampista, reduce dal doppio impegno di Nations League con l’Italia, è pronto ad incominciare la nuova avventura con la maglia viola. Nelle prossime ore, a visite mediche concluse, arriverà la firma sul contratto e la successiva ufficialità da parte della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

