Fiorentina, ecco Bonaventura: l’ex Milan arrivato a Firenze. “Un saluto ai tifosi” (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) Prime immagini da giocatore della Fiorentina per Giacomo Bonaventura, come mostrato dai profili social ufficiali della società viola. L’ex Milan è stato infatti immortalato dai fotografi nella classica posa con la maglia viola, spazio anche per un breve saluto: “Forza Fiorentina, un saluto a tutti i tifosi”, le parole di Bonaventura che sembra pronto per iniziare la nuova avventura. Il tweet della Fiorentina "Un saluto a tutti i tifosi, Forza Fiorentina!" 🗣️Jack Bonaventura è qui!#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/TQYFCknn5b — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) September 8, 2020 Leggi su sportface

SaraMeini : Ecco #Bonaventura. Il primo di almeno tre acquisti veri che ha chiesto Rocco Commisso ai suoi dirigenti per questa… - acffiorentina : ??? | SERIE A 2020/21 Ecco il nostro calendario con tutte le date e le partite del campionato viola! … - sportface2016 : VIDEO - #Fiorentina Prime immagini di #Bonaventura, che saluta i tifosi viola - magicmommi : Per la prossima stagione la Fiorentina ha già preso Amrabat, Kouamè e Bonaventura. Non mi pare un cattivo mercato fin qui, ecco.. - GiubbiLorenzo : Dopo thiago silva e Javi martinez ecco accostato alla fiorentina godin ahahah -