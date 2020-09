Fiorentina-Bonaventura, c’è l’accordo: firma entro domani (Di martedì 8 settembre 2020) Bonaventura stipendio Fiorentina – È stato un addio silenzioso, in sordina, quello di Bonaventura al Milan. Il centrocampista marchigiano sperava nel rinnovo di contratto, ma come lui stesso ha dichiarato qualche settimana fa, dopo l’infortunio si era reso conto di non rientrare più nei piani del club. Nessun prolungamento, e per Bonaventura è arrivato il … L'articolo Fiorentina-Bonaventura, c’è l’accordo: firma entro domani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

marcoconterio : ?? ?? Domani le visite mediche e la firma su un biennale con la #Fiorentina per Giacomo Bonaventura. @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Fiorentina, incontro nei giorni scorsi fra la dirigenza e #Raiola - AlfredoPedulla : #Bonaventura-#Fiorentina, accordo totale. Ingaggio da 1,7 milioni a stagione più bonus, contratto biennale @tvdellosport - mr9_88 : RT @stevecounz: Tobaldini da ieri non ci sta capendo un cazzo, non sa più come difendere il suo idolo AHAHAHAHA Io le cose che ha detto su… - stevecounz : Tobaldini da ieri non ci sta capendo un cazzo, non sa più come difendere il suo idolo AHAHAHAHA Io le cose che ha… -