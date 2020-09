Fiore Argento a Storie Italiane con papà Dario ma Asia non festeggia con loro (Foto) (Di martedì 8 settembre 2020) Ieri Dario Argento ha festeggiato il suo 80esimo compleanno e oggi sua figlia Fiore Argento è ospite a Storie Italiane, manca invece Asia. Che succede in famiglia? Forse niente, forse Asia ha solo tanto da fare, impegnata con il suo lavoro, come fa capire sua sorella Fiore. Ieri non ha infatti partecipato alla festa di compleanno del regista e oggi non è in collegamento con Eleonora Daniele. “Il rapporto è diverso però l’intensità e l’affetto sono gli stessi ma essendo due persone differenti il mio rapporto con loro è diverso. E’ in un certo modo con Fiore e in un altro modo con Asia, tutte e due sono ... Leggi su ultimenotizieflash

Fiore Argento, figlia del regista Dario/ Attrice sul grande schermo nei film del papà Il Sussidiario.net



Dario Argento/ “Amo tanto le mie due figlie, ma mi manca l’Oscar”

Il celebre regista, fresco ottantenne, ha rivelato che sente la mancanza del premio più ambito da tutti i vip del mondo del cinema A “Storie Italiane”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora ...

