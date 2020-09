Fiocco rosa per Vittorio Grigolo: è nata Bianca Maria! (Di martedì 8 settembre 2020) Vittorio Grigolo è diventato padre per la prima volta della piccola Bianca Maria, avuta dalla compagna Stefania Seimur, attrice e ballerina Fidanzati da circa due anni, Vittorio Grigolo e Stefania Seimur sono ora diventati genitori: la ballerina e attrice e il tenore famoso in tutto il mondo (nonchè ex coach di “Amici di Maria De Filippi) hanno dato alla luce la loro prima figlia, Bianca Maria. L‘annuncio proviene dal profilo Instagram di Grigolo, che ha pubblicato una “storia” in cui si vede mamma Stefania coccolare la piccola Bianca Maria: “Bianca Maria e le coccole della mamma… nient’altro importa”, scrive lui parafrasando la canzone dei Metallica scelta come ... Leggi su zon

zazoomblog : Temptation Island fiocco rosa per la coppia: la gioia dei protagonisti - #Temptation #Island #fiocco #coppia: - Castelluccio_PG : Fiocco rosa a Castelluccio - Boss_of_DTCS : 'mamma, per il primo giorno di scuola vorrei mettere la salopette con la gonna di Minnie. Poi vorrei mettere la mag… - ElBuffi82 : @martaph01 Fiocco rosa? - PiuValliTV : FIOCCO ROSA ALLE CORNELLE Fiocco rosa al Parco Faunistico Le Cornelle dove è nato un raro esemplare di pantera ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Fiocco rosa nella famiglia Rizzo LA NAZIONE Fiocco rosa a "Temptation Island", Emanuele e Debora sono diventati genitori

Da Flavia Vento a Myriam Catania, ecco tutti gli inquilini del "Grande Fratello Vip" ...

L’amatissimo cantante diventa papà: “Nient’altro importa”, è nata Bianca Maria

L’amatissimo cantante diventa papà: “Nient’altro importa”, è nata Bianca Maria, l’annuncio su Instagram. L’amatissimo cantante diventa papà: “Nient’altro importa”, è nata Bianca Maria; l’annuncio è ar ...

Da Flavia Vento a Myriam Catania, ecco tutti gli inquilini del "Grande Fratello Vip" ...L’amatissimo cantante diventa papà: “Nient’altro importa”, è nata Bianca Maria, l’annuncio su Instagram. L’amatissimo cantante diventa papà: “Nient’altro importa”, è nata Bianca Maria; l’annuncio è ar ...