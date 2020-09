Festival di Venezia, Marianna Bonavolontà sul red carpet: il suo appello contro il body shaming (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ l’edizione più femminile di sempre la numero 77 del Festival del Cinema di Venezia: protagoniste indiscusse le donne, le loro storie forti, e – in generale – i sentimenti. Otto le registe in concorso ufficiale, un record, e tantissime concorrenti nelle sezioni “Orizzonti”, “Giornate degli autori” e “Settimana della critica”. Icone femministe in qualità di … L'articolo Festival di Venezia, Marianna Bonavolontà sul red carpet: il suo appello contro il body shaming Leggi su dailynews24

