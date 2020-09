Festival bellezza Verona ‘ruba’ foto ad artista americana (Di martedì 8 settembre 2020) VERONA – Usare immagini senza chiedere il permesso all’artista (donna) e organizzare ben 22 incontri e dibattiti con soltanto una donna come ospite. Da qualche ora, l’organizzazione del Festival della bellezza di Verona (iniziato venerdì 28 agosto e in programma fino a venerdì 19), è sotto accusa per due motivi. Leggi su dire

LiaQuartapelle : Apparentemente non c’è una donna che abbia titoli per parlare di bellezza e eros. Per lo meno al Festival della Bel… - fanpage : Scoppiano le polemiche per il festival della Bellezza a Verona, l'hashtag #tuttimaschi spopola sui social - petronillarusso : Correva l’anno2020 #Verona (!!!)festival “Eros e bellezza” Correva anche la #misoginia(?) “Una donna deve essere u… - MiloneRossella : RT @AleSarchi: Al festival della Bellezza - larenait : #Verona. Dopo le polemiche social sul cartellone poco «rosa», la replica degli organizzatori del @festbellezza -