Everton | James | Sono qui per Ancelotti ed il progetto molto serio del club

Il neo acquisto dell'Everton James Rodriguez ha rilasciato le sue primissime dichiarazioni al sito ufficiale del club: "Sono davvero, davvero felice di essere in questo grande club, un club con così tanta storia e con un man ...

L’Everton ha messo a segno un grande colpo di mercato, quello che non era riuscito un anno fa al Napoli: in terra britannica, infatti, arriva quel James Rodriguez che il tecnico Carlo Ancelotti aspett ...L’allenatore dell’Everton Ancelotti è riuscito a portare nella Premier League due giocatori che aveva già allenato ed in cui crede molto: il colombiano James Rodríguez ed adesso anche il brasiliano Al ...