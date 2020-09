Eutanasia, Corte d'Assise: discriminante sono cura farmacologica e assistenza (Di martedì 8 settembre 2020) Per trattamento di sostegno vitale 'deve intendersi qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida'. Lo afferma la Corte d'... Leggi su tgcom24.mediaset

Per trattamento di sostegno vitale "deve intendersi qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida". Lo afferma la corte d'Ass ...

“Assedio” alla Camera perché approvi l’eutanasia

Gli anni Settanta segnarono, per l’Italia, la primavera dei diritti civili. Al divorzio e all’aborto – risultato di storiche battaglie – si aggiunsero le leggi che abolirono numerosi reati in contrast ...

