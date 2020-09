Eurozona, PIL 2° trimestre rivisto al rialzo. Giù occupazione (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Confermata in forte contrazione l’economia dell’Eurozona nel 2° trimestre, che sconta gli effetti pandemici e del lockdown, registrando la contrazione più ampia dall’inizio della serie storica nel 1995. Secondo l’Ufficio statistico europeo, EUROSTAT, la terza ed ultima stima del PIL indica una contrazione dell’11,8% rispetto al trimestre precedente, una lieve revisione al rialzo rispetto al 12,1% indicato dalla stima preliminare e dal consensus. Su anno invece la variazione si attesta a -14,7%, in miglioramento rispetto al -15% delle attese e rilevato nella stima preliminare. Nell’intera Unione Europea (UE) l’economia ha registrato una contrazione dell’11,4% congiunturale, mentre rispetto allo stesso trimestre ... Leggi su quifinanza

