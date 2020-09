Esonero Sarri, lo sfogo dell’allenatore: Agnelli infuriato (Di martedì 8 settembre 2020) Esonero Sarri, a un mese dalla separazione tra il tecnico toscano e la Juventus emergono ancora indiscrezioni sull’addio con l’ex Napoli L’Esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus, a una mese di distanza dai fatti, lascia ancora parlare con voci su retroscena e cose che sarebbero state dette. A trenta giorni esatti dalla separazione tra il tecnico toscano e la Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League e l’incarico ad Andrea Pirlo, emergono ancora indiscrezioni sull’addio con l’allenatore e come si sarebbe consumato. Secondo il Corriere di Torino, ci fu un tentativo di risoluzione del contratto da parte del presidente bianconero Andrea Agnelli, ma Sarri avrebbe rifiutato, restando così uno stipendiato della ... Leggi su bloglive

Esonero Sarri, a un mese dalla separazione tra il tecnico toscano e la Juventus emergono ancora indiscrezioni sull’addio con l’ex Napoli L’esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus, a una mese di dista ...

Juventus, retroscena sull’addio di Sarri: ” Questa squadra è inallenabile”

A distanza di un mese spunta un retroscena sull’addio di Sarri: l’ex tecnico bianconero, attraverso una lettera, esprime tutto il suo disappunto su questa decisione. E’ passato un mese dallo scossone ...

